Алекс Перейра объяснил, почему исключает переход в бокс

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразилец Алекс Перейра исключил возможность перехода в профессиональный бокс.

«Ну, учитывая, что мне 39 лет, а у меня осталось семь боёв по контракту с UFC, это практически невозможно», — приводит слова Алекса Перейры портал Bloody Elbow.

У представителя Бразилии в профессиональном рекорде в ММА 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В качестве профи Алекс дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. Также Поатан имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу.