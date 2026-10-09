15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра объяснил, почему исключает переход в бокс

Алекс Перейра объяснил, почему исключает переход в бокс
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразилец Алекс Перейра исключил возможность перехода в профессиональный бокс.

«Ну, учитывая, что мне 39 лет, а у меня осталось семь боёв по контракту с UFC, это практически невозможно», — приводит слова Алекса Перейры портал Bloody Elbow.

У представителя Бразилии в профессиональном рекорде в ММА 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В качестве профи Алекс дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. Также Поатан имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу.

Материалы по теме
Павлович — ужасный бой для Перейры. Поражение может стоить бразильцу карьеры
Павлович — ужасный бой для Перейры. Поражение может стоить бразильцу карьеры
Комментарии