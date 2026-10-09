«Буду счастлив». Дмитрий Бивол ответил, когда ожидает проведения трилогии с Бетербиевым

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил, когда ожидает проведения трилогии с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Если это случится, я, конечно, буду счастлив. У меня не так много времени [осталось в профессиональном боксе]. Не хочу оставаться действующим боксёром до 40 лет. Хотелось бы завершить карьеру раньше. Если наш поединок состоится к маю, все стороны договорятся, буду счастлив. Раньше переговоры застопорились, и мы не могли договориться», — приводит слова Бивола журнал The Ring.

В профессиональном рекорде Дмитрия в боксе 25 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение.