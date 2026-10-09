«Отлуплю бомжа Джошуа, а потом отомщу Усику». Фьюри — о планах перед уходом из бокса

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри рассказал о своих планах перед завершением профессиональной карьеры в боксе.

«Хочу провести трилогию с Усиком, поскольку глубоко в душе знаю, что выиграл те два поединка. Но по какой-то причине судьи отдали победу ему, а не мне. Алекс тоже хочет этого, поскольку глубоко внутри он думает: «Выиграл ли я тогда или нет?» Усик даже признавался на камеру, что эти поединки были очень близкими. Если бы судьи отдали победу мне, то Алекс не спорил бы.

И мне хотелось бы получить шанс исправить это. Представьте, что бы это был за способ завершить карьеру! Сначала отлупить этого бомжа вдоль и поперёк в Кардиффе перед публикой в 80 тыс. человек, а потом отправиться в «Мэдисон Сквер Гарден», чтобы отомстить кролику Усику», — приводит слова Фьюри журнал The Ring.