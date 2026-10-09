Дмитрий Бивол объяснил, почему третий бой с Бетербиевым не будет отличаться от предыдущих

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему вероятный третий бой с соотечественником Артуром Бетербиевым не будет сильно отличаться от предыдущих двух встреч с ним.

«Думаю, в голове у Артура мысль такая, что ему [в третьем поединке] нужно оказывать ещё больше давления. Как мне кажется, в этом его главная цель. Но я вполне уверен, что в этом возрасте мы с ним не можем сильно измениться и добавить что-то особенное. Если бы нам было по 22 года, то да, мы могли бы легко внести корректировки.

А если ты добавляешь что-то новое в этом возрасте, для тебя это может обернуться хуже. Может, в плане стратегии или тактики ты можешь немного изменить. Или улучшить свою выносливость, физическую форму», — приводит слова Бивола журнал The Ring.