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Дмитрий Бивол объяснил, почему третий бой с Бетербиевым не будет отличаться от предыдущих

Дмитрий Бивол объяснил, почему третий бой с Бетербиевым не будет отличаться от предыдущих
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему вероятный третий бой с соотечественником Артуром Бетербиевым не будет сильно отличаться от предыдущих двух встреч с ним.

«Думаю, в голове у Артура мысль такая, что ему [в третьем поединке] нужно оказывать ещё больше давления. Как мне кажется, в этом его главная цель. Но я вполне уверен, что в этом возрасте мы с ним не можем сильно измениться и добавить что-то особенное. Если бы нам было по 22 года, то да, мы могли бы легко внести корректировки.

А если ты добавляешь что-то новое в этом возрасте, для тебя это может обернуться хуже. Может, в плане стратегии или тактики ты можешь немного изменить. Или улучшить свою выносливость, физическую форму», — приводит слова Бивола журнал The Ring.

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