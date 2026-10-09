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«Удобный бой, не дойдёт до пятого раунда». Тренер Перейры — о поединке Алекса с Павловичем

«Удобный бой, не дойдёт до пятого раунда». Тренер Перейры — о поединке Алекса с Павловичем
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Гловер Тейшейра, являющийся тренером бывшего чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры, высказался насчёт предстоящего поединка между своим подопечным и россиянином Сергеем Павловичем, который состоится 12 декабря в Лас-Вегасе, США.

«Это был бой, который нужно было организовать. Каждое противостояние в тяжёлом весе представляет опасность, и это точно не дойдёт до пятого раунда. Поединок с Сергеем для Алекса — это более удобный матч, если сравнивать его по стилю с Ганом. Сириль больше передвигается, а Павлович склонен быть более статичным. Чтобы победить, Поатану нужно провести правильный бой, держать дистанцию и быть быстрее. Цель Алекса состоит по-прежнему в том, чтобы завоевать третий титул, и именно на этом Перейра сейчас сосредоточен», — приводит слова Тейшейры портал Sherdog.

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