Хокит: когда думаю, что лучше смотреть на секс мух, чем на бои тяжей, вспоминаю Волкова

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит резко высказался в адрес второго номера рейтинга UFC в категории до 120 кг представителя России Александра Волкова.

«Я здесь всего год, но был фанатом ММА ещё до того, как стал бойцом. Когда думаю, что лучше бы смотрел, как мухи трахаются, чем бои тяжеловесов, вспоминаю Александра Волкова. С ним даже прыжки с парашютом стали бы скучными», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Хокита в смешанных единоборствах 10 побед, из которых шесть были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.