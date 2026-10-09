Многообещающий новичок UFC призвал организовать ему бой с Пимблеттом или Холлоуэем

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе австралиец Куиллан Салкиллд сообщил о желании провести следующий поединок с бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в категории до 70 кг англичанином Пэдди Пимблеттом или экс-обладателем пояса UFC в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем на турнире лиги в Сиднее. Ивент должен пройти 7 февраля.

«Дайте мне Пэдди или Холлоуэя», – написал Салкиллд в социальной сети в ответ на вопрос организации, с кем бы он хотел сразиться на турнире лиги.

Профессиональный рекорд австралийского бойца в смешанных единоборствах составляет 13 побед, из которых пять были одержаны нокаутом, и одно поражение. В качестве профи Куиллан дебютировал в феврале 2021 года.