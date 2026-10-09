15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Корчит из себя гангстера, но всё ещё мальчишка». Карлос Пратес — о Майкле Моралесе

«Корчит из себя гангстера, но всё ещё мальчишка». Карлос Пратес — о Майкле Моралесе
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес выступил с критикой в адрес 27-летнего непобеждённого бойца UFC, занимающего третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорца Майкла Моралеса.

«Моралес в курсе, что я буду следующим биться за титул, но всё равно постоянно вызывает меня. Майкл знает, что этого поединка не будет. Когда у него есть шанс подраться с Иэном Гэрри, этот парень говорит о желании сразиться с тем, у кого простой уже два года. Корчит из себя гангстера, но он всё ещё мальчишка», — сказал Пратес в интервью на YouTube-канале Luigi Moraes.

Профессиональный рекорд эквадорского бойца составляет 19 побед, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Свой дебютный поединок в качестве профи Майкл провёл в августе 2017 года

Материалы по теме
Что не так с Моралесом? Хочет пояс Махачева, но уже год сидит без дела
Что не так с Моралесом? Хочет пояс Махачева, но уже год сидит без дела