«Корчит из себя гангстера, но всё ещё мальчишка». Карлос Пратес — о Майкле Моралесе

Второй номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес выступил с критикой в адрес 27-летнего непобеждённого бойца UFC, занимающего третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорца Майкла Моралеса.

«Моралес в курсе, что я буду следующим биться за титул, но всё равно постоянно вызывает меня. Майкл знает, что этого поединка не будет. Когда у него есть шанс подраться с Иэном Гэрри, этот парень говорит о желании сразиться с тем, у кого простой уже два года. Корчит из себя гангстера, но он всё ещё мальчишка», — сказал Пратес в интервью на YouTube-канале Luigi Moraes.

Профессиональный рекорд эквадорского бойца составляет 19 побед, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Свой дебютный поединок в качестве профи Майкл провёл в августе 2017 года