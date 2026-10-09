Магомед Анкалаев рассказал, в каком случае в UFC предоставят ему бой за титул

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев рассказал, что руководство лиги пообещало ему предоставить поединок за пояс UFC в случае, если тот, в свою очередь, одержит победу в следующем противостоянии.

«Да, мы планируем драться за пояс, но для этого мне сейчас нужно выиграть один бой и следующий бой, сказали, что будет за пояс», — сказал Анкалаев во время встречи с подопечными благотворительного фонда «Улыбка матери».

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. А уже с 2018 года Магомед выступает в сильнейшей организации в мире.