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Бивол сообщил, что пока не подписал контракт на бой с англичанином Каллумом Смитом

Бивол сообщил, что пока не подписал контракт на бой с англичанином Каллумом Смитом
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол (25-1, 12 КО/ТКО) сообщил, что пока не подписал контракт на поединок с англичанином Каллумом Смитом (31-2, 22 КО/ТКО). Их противостояние должно пройти 12 декабря в Екатеринбурге.

«Сейчас готовлюсь к этому бою [против Каллума Смита] в ОАЭ, но ещё не подписал контракт, поскольку пока его не получил. Но мысленно уже работаю над этим поединком. Я начал тренировочный лагерь. Каллум очень высокий и голодный соперник. Он хочет заполучить звание чемпиона. Это хороший шанс для него. У меня сейчас три пояса. Я должен быть готов к отличному бою», — приводит слова Бивола журнал The Ring.

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