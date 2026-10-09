Кормье отреагировал на жёсткую критику Стрикленда в адрес UFC и его желание уйти в бокс

Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и комментатор лиги американец Даниэль Кормье отреагировал на жёсткую критику действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг соотечественника Шона Стрикленда в адрес руководства лиги.

«Мы не хотим видеть уход Шона Стрикленда. Что бы вы ни думали о Стрикленде — персонаже, личности, человеке, который говорит все эти безумные вещи, — единственное, что нужно уважать, это то, насколько он великий боец и насколько неожиданным был его путь к тому, чтобы стать двойным чемпионом UFC.

Похоже, Стрикленд готов сделать практически всё, чтобы получить эти деньги. Я не знаю, как это разрешится, не знаю, сработает ли это [публичная критика в адрес UFC] в его пользу, но мне интересно увидеть, что произойдёт», — приводит слова Кормье портал Sportskeeda.