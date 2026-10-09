Диего Лопес назвал победителя в поединке Волкановски — Евлоев

Бывший двукратный претендент на титул UFC в полулёгком весе бразилец Диего Лопес высказался насчёт предстоящего поединка между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски и непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянином Мовсаром Евлоевым. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 24 октября 2026 года в Абу-Даби, ОАЭ.

«Это тяжёлый бой для обоих. Так что я не знаю, сможет ли Мовсар оказать давление на Волкановски в клетке, в партере. Я всё равно ставлю на Волка. Он побеждал меня дважды, так что знаю, что он всё ещё здесь [и способен побеждать]. Я по-прежнему считаю, что Волкановски может одержать победу в этом поединке. Он большая легенда в этом спорте», — приводит слова Лопеса портал MMAJunkie.