Член Зала славы UFC ответил, как Алекс Перейра может побить Сергея Павловича

Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне штатный аналитик лиги американец Крис Уайдман поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем (20-3) и бразильцем Алексом Перейрой (13-4), который станет соглавным событием турнира UFC 335.

«Это захватывающий поединок, поскольку я не знаю, что на самом деле произойдёт. Понятия не имею. Это практически равный бой. Я должен выбрать Перейру [в качестве победителя], чувак. Просто чувствую, что сейчас он прижат к стенке, так расстроен и разочарован поражением от Гана. Каждый раз, когда Алекс проигрывал, он возвращался и побеждал.

Когда Перейра уступил Иззи, поднялся в полутяжёлый вес и сделал своё дело там. У него чемпионский менталитет. Скажу, что Перейра найдёт решение, но, чувак, это тяжёлый бой, трудный для прогноза. Думаю, решающим фактором для Перейры станут лоу-кики. Полагаю, Алексу в начале боя надо держаться на дистанции, постепенно подрубая ноги Павловича», — приводит слова Уайдмана портал MMAJunkie.