Дэвид Бенавидес анонсировал дату своего следующего поединка, подтвердив имя соперника

Непобеждённый действующий обладатель титула WBC в полутяжёлом весе, а также поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) сообщил, что следующий поединок планирует провести 5 декабря с чемпионом мира по версии WBC в категории до 90,7 кг поляком Михалом Цесляком (28-2-0-1, 22 КО/ТКО).

«Да, наш поединок состоится 5 декабря в Финиксе. Контракт уже подписан, так что вскоре его должны официально анонсировать. После этого я хочу сразиться с Джеем Опетаей на «Синко де Майо» в Лас-Вегасе», — сказал Бенавидес в интервью на YouTube-канале Ring Magazine.

Свой последний поединок Михал Цесляк провёл 29 июня 2025 года против экс-чемпиона мира канадца Жана Паскаля. Бой состоялся в Квебеке. Цесляк одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде, спортсмен полностью доминировал в ринге и несколько раз отправил соперника в нокдаун. Угол Паскаля отказался от продолжения поединка.

Дэвид Бенавидес последний бой провёл 2 мая 2026 года с именитым мексиканским боксёром Хильберто Рамиресом. Бенавидес одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде, дважды отправив соперника в нокдаун по ходу боя.