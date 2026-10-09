«Мы бы собрали стадион». Евгений Гончаров призвал АСА организовать ему бой с Нганну

Бывший чемпион АСА в тяжёлом весе россиянин Евгений Гончаров рассказал, что хотел бы получить себе в соперники экс-обладателя титула UFC в категории до 120 кг камерунца Фрэнсиса Нганну, с которым руководство АСА в теории могли бы заключить соглашение.

«Если бы Магомед Бибулатов предложил подписать в АСА любого бойца не из UFC, где эксклюзивные контракты, специально под бой со мной?.. Хотел бы, чтобы это имя звучало так Фрэнсис Нганну! Думаю, это был бы очень крутой бой для болельщиков со всего мира, для болельщиков СНГ, России. Мы бы собрали большой стадион, и я уверен, что бой бы получился интересным и очень зрелищным», — приводит слова Гончарова аккаунт mma_russia в социальной сети.