«При всех талантах ты всего лишь человек». Хорхе Масвидаль дал совет Илии Топурии

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о бывшем обладателе чемпионского титула UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузине Илии Топурии на фоне его первого поражения в карьере.

«Илия готов идти до конца. Мы видели это в тот вечер. Люди говорят, что он сдался, но он никогда не сдавался. Он продолжал драться. Его остановили. Оба глаза заплыли, нос был сломан. Этот парень — настоящий зверь, генетически одарённый скоростью и силой. Но даже при всех этих талантах ты всего лишь человек, и к этому моменту тебя привело множество факторов. Теперь ему нужно сесть, проанализировать всё от начала до конца, разобрать всё по полочкам и понять: «Что мне нужно сделать, чтобы добиться наилучшего результата?» — приводит слова Масвидаля Red Corner MMA.

Напомним, в своём последнем поединке, который прошёл в Вашингтоне, США, и стал главным событием турнира UFC White House — Freedom 250, Илия разделил октагон с американцем Джастином Гейджи. Их противостояние завершилось победой Гейджи техническим нокаутом.