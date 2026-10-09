Билеты на бой Фьюри и Джошуа были полностью распроданы за 40 минут

Билеты на боксёрский поединок между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа были распроданы полностью за 40 минут, сообщает Source of Boxing.

По информации ресурса, более 500 тыс. болельщиков встали в онлайн-очередь, чтобы приобрести билеты на бой Фьюри – Джошуа. Их стоимость варьировалась от $ 120 до $ 17 тыс.

Также информацией о продаже билетов на бой ранее делился председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

«Мы знали, что этот поединок будет огромным. Прямо сейчас в очереди за билетами находятся 700 тыс. человек. Больше 500 тыс. на Ticketmaster и больше 170 тыс. на сайте стадиона», – написал он на своей странице в соцсети X.

Напомним, противостояние Фьюри и Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе.