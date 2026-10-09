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Масвидаль назвал «самый громкий поединок, который может организовать UFC»

Масвидаль назвал «самый громкий поединок, который может организовать UFC»
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Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль с энтузиазмом высказался об идее боя испано-грузина Илии Топурии с англичанином Пэдди Пимблеттом.

«Это самый громкий поединок, который только можно организовать. Если перед UFC встанет задача заполнить 100-тысячную арену в Европе или где-либо ещё, этот бой идеально подойдёт. Пэдди — настоящая звезда в Америке, он в одиночку способен собрать аншлаг на T-Mobile Arena. А за Илией стоит вся Латинская Америка. Если объединить их медийные ресурсы, то с точки зрения цифр это будет самый масштабный бой, который промоушен может предложить зрителям», — приводит слова Масвидаля Red Corner MMA.

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