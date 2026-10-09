«Кумыс допинг проходит?» Ислам Махачев пошутил о своём фото из Бишкека

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) российский боец Ислам Махачев пошутил касательно своей фотографии из Бишкека, Кыргызстан.

«Кумыс допинг проходит?» — в шутку подписал своё фото Махачев.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

Махачев посетил Бишкек, где встретился с президентом Кыргызстана. Также Ислам впервые поиграл в кок-бору. Это одна из древнейших кочевых игр. Суть заключается в том, что всадники на конях борются за обезглавленную тушу козла, в современной версии — муляж, забирая её у соперников и забивая «гол» в специальные ворота.

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