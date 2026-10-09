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Экс-тренер Сехудо — о Пратесе: он пьёт виски, разбивает сердца и идёт свергнуть короля P4P

Экс-тренер Сехудо — о Пратесе: он пьёт виски, разбивает сердца и идёт свергнуть короля P4P
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Бразильский боец полусреднего веса (до 77 кг) второй номер рейтинга UFC Карлос Пратес опубликовал в социальных сетях видео с Эриком Альбаррасином, который был тренером по борьбе таких спортсменов, как Генри Сехудо и Дейвисон Фигейреду. В ролике Пратес и Альбаррасин, сидя в заведении и находясь, предположительно, в нетрезвом состоянии, высказываются о возможном бое с россиянином Исламом Махачевым.

Карлос: Худший кошмар в борьбе.
Альбаррасин: Он курит американские сигареты, пьёт ирландский виски и разбивает женские сердца. И он идёт свергнуть короля P4P. Худший кошмар в борьбе. Я представляю вам реального типа.
Карлос: (криком) Да, я следующий.

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