Экс-тренер Сехудо — о Пратесе: он пьёт виски, разбивает сердца и идёт свергнуть короля P4P

Бразильский боец полусреднего веса (до 77 кг) второй номер рейтинга UFC Карлос Пратес опубликовал в социальных сетях видео с Эриком Альбаррасином, который был тренером по борьбе таких спортсменов, как Генри Сехудо и Дейвисон Фигейреду. В ролике Пратес и Альбаррасин, сидя в заведении и находясь, предположительно, в нетрезвом состоянии, высказываются о возможном бое с россиянином Исламом Махачевым.

Карлос: Худший кошмар в борьбе.

Альбаррасин: Он курит американские сигареты, пьёт ирландский виски и разбивает женские сердца. И он идёт свергнуть короля P4P. Худший кошмар в борьбе. Я представляю вам реального типа.

Карлос: (криком) Да, я следующий.