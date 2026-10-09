«Ты мужчина». Стало известно, как Александр Топурия успокаивал Илию после боя с Гейджи

Пресс-служба UFC опубликовала новые ролики с главного события турнира UFC White House — Freedom 250 – боя испано-грузина Илии Топурии с американцем Джастином Гейджи.

В частности, из архива стало известно, что Александр Топурия, старший брат и тренер Илии, сказал брату, когда командой было принято решение остановить бой после четвёртого раунда из-за большого урона.

«Ты лучший, ты лучший. Это спорт, брат. Ты мужчина, и это самое главное», — сказал Александр Илии, повторив фразы по несколько раз.

Интересно, что перед третьим раундом Александр был уверен в преимуществе брата.

«Илия, успокойся в этом раунде. Ты ведёшь 2:0, брат. Работай спокойно в этом раунде. Наслаждайся своей работой», — кричал Топурия-старший.