«Илия, соберись». Раскрыты фразы судьи Марка Годдарда в адрес Топурии по ходу боя с Гейджи

Пресс-служба UFC опубликовала новые ролики с главного события турнира UFC White House — Freedom 250 – боя испано-грузина Илии Топурии с американцем Джастином Гейджи.

В частности, из архива стало известно, что судья поединка Марк Годдард буквально благодарил старшего брата и тренера Илии Александра Топурию за то, что их угол выбросил белое полотенце после четвёртого раунда.

«Алекс! Спасибо тебе, мужик, верное решение», — обратился Годдард к Топурии-старшему после завершения боя.

Интересно, что после третьего раунда боя Годдард был настроен продолжать, хотя Александр вызвал врача, так как Илия сказал ему, что «почти ничего не видит».

«Я готов продолжить бой. Илия, соберись и возвращайся в поединок, хорошо?» — сказал Годдард Топурии.