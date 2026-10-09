Суров высказался о возможном допуске сборной России по боксу на Олимпиаду-2028

Чемпион мира – 2025 и Европы-2026 по боксу россиянин Давид Суров оптимистично высказался о шансах сборной России выступить на Олимпийских играх – 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе, США, с 14 по 30 июля.

«Да, допустят, я в этом уверен. Америка неплохо к нам настроена. А в World Boxing нас уже допустили до всех международных стартов. Поэтому должны поехать, да. И на мир, и на Олимпиаду», — сказал Давид Суров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В конце июля 2026 года World Boxing допустила российских боксёров к международным соревнованиям, сняв все ограничения и позволив выступать с флагом и гимном. Это решение открыло для россиян прямой путь к олимпийскому циклу.

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