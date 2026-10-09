У Шона Стрикленда ещё пять боёв по контракту с UFC, слух про его гонорар неправдив — Бон

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд подписал контракт с промоушеном Даны Уайта на шесть боёв перед титульным поединком с Хамзатом Чимаевым, сообщает авторитетный американский журналист Майк Бон.

По информации Бона, слухи, что Стрикленд получил за бой с Чимаевым $ 400 тыс. за выход + $ 400 тыс. за победу, неправдивы. Шон якобы выручил за победу над Хамзатом более $ 1 млн.

Таким образом, у Стрикленда ещё пять боёв в UFC по текущему контракту.

Ранее Стрикленд публично выразил недовольство своим положением в организации и заявил, что хотел бы перейти в бокс ради более крупных гонораров.

Стрикленд подрался с Чимаевым на турнире UFC 328 и одержал победу раздельным решением судей.