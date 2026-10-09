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Представлен официальный постер турнира UFC 334, где Ган подерётся с Хокитом за титул

Представлен официальный постер турнира UFC 334, где Ган подерётся с Хокитом за титул
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала постер турнира UFC 334, который состоится 14 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Фото: UFC

Главный бой UFC 334 пройдёт в тяжёлой весовой категории (до 120 кг). В нём француз Сириль Ган сразится с непобеждённым американцем Джошем Хокитом. Победитель в данном поединке заберёт титул, который оставил вакантным британец Том Аспиналл из-за проблем со здоровьем.

В соглавном событии турнира чемпионка организации в легчайшем весе среди женщин Кайла Харрисон встретится с бывшей обладательницей титула Амандой Нуньес. Соответственно, на кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

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