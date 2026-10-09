«Давайте я помогу с продвижением». Алекс Перейра иронично высказался о бое Гана с Хокитом

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе 39-летний бразильский боец Алекс Перейра иронично отреагировал на публикацию официального постера турнира UFC 334, который состоится 14 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Главный бой UFC 334 пройдёт в тяжёлой весовой категории (до 120 кг). В нём француз Сириль Ган сразится с непобеждённым американцем Джошем Хокитом. Победитель в данном поединке заберёт титул, который оставил вакантным британец Том Аспиналл из-за проблем со здоровьем.

«Почему женский бой – не главное событие? Ладно, давайте я помогу с продвижением, потому что никто не придаёт этому бою должного внимания», — написал Алекс на своей странице в соцсети.