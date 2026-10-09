Дэвид Бенавидес — о Бетербиеве: ему за 40 лет, а он вызывает меня на бой. Большое уважение

Непобеждённый действующий обладатель титула WBC в полутяжёлом весе, а также поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) высказался о возможности своего боя с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым.

«Команда Бетербиева связывалась с нами. Они активно работают над организацией нашего поединка. Мы хотим дать ему то, чего он хочет. Знаете, я уважаю Бетербиева. Ему где-то 45 лет (41. – Прим. «Чемпионата»), а он вызывает меня на бой. У меня к нему большое уважение», — сказал Бенавидес на YouTube-канале Ring Magazine.