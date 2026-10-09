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«Охренительно крутой». Тренер О'Мэлли — о возможном поединке Шона с Пэйтоном Талботтом

«Охренительно крутой». Тренер О'Мэлли — о возможном поединке Шона с Пэйтоном Талботтом
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Тим Уэлч, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) американца Шона О'Мэлли, высказался о том, что проспект Пэйтон Талботт хочет биться с его подопечным.

«Генри Сехудо говорит, что никто не хочет драться с Пэйтоном Талботтом. Интересно, насколько это правда. Я гарантирую, что Маркус Макги согласился бы на бой с Талботтом. Гарантирую. Он бы облизывался в предвкушении этого поединка. Знаете, 24 октября мы всё узнаем. Если Пётр [Ян] проиграет [Мерабу Двалишвили], то, чувак, бой О’Мэлли с Пэйтоном Талботтом будет просто улётным. Охренительно крутым», – приводит слова Уэлча MMAJunkie.

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