Суров: Фьюри мне никогда вообще не нравился. Он высокий, толстый, несуразный

Чемпион мира – 2025 и чемпион Европы — 2026 по боксу россиянин Давид Суров поделился ожиданиями от предстоящего поединка между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который состоится 11 декабря в Кардиффе.

«Смотреть не буду. Но ожидается интересный бой. Кто выиграет? Думаю, Джошуа – нокаутом. Тайсон Фьюри мне никогда вообще не нравился. А сейчас – тем более. Из-за образа, внешнего вида. Он высокий, толстый, несуразный. Ну и говорит очень много.

Сейчас, мне кажется, было бы тяжеловато 12 раундов отбоксировать против Фьюри. Но если провести хороший лагерь… За нокаутом я бы не гнался. Просто размеренно разбивал бы его на протяжении 12 раундов», — сказал Суров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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