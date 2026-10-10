15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Суров: Фьюри мне никогда вообще не нравился. Он высокий, толстый, несуразный

Суров: Фьюри мне никогда вообще не нравился. Он высокий, толстый, несуразный
Комментарии

Чемпион мира – 2025 и чемпион Европы — 2026 по боксу россиянин Давид Суров поделился ожиданиями от предстоящего поединка между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который состоится 11 декабря в Кардиффе.

«Смотреть не буду. Но ожидается интересный бой. Кто выиграет? Думаю, Джошуа – нокаутом. Тайсон Фьюри мне никогда вообще не нравился. А сейчас – тем более. Из-за образа, внешнего вида. Он высокий, толстый, несуразный. Ну и говорит очень много.

Сейчас, мне кажется, было бы тяжеловато 12 раундов отбоксировать против Фьюри. Но если провести хороший лагерь… За нокаутом я бы не гнался. Просто размеренно разбивал бы его на протяжении 12 раундов», — сказал Суров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
15 яиц на завтрак, аниме и неприязнь к Фьюри. Интервью с необычным тяжеловесом из России
Эксклюзив
15 яиц на завтрак, аниме и неприязнь к Фьюри. Интервью с необычным тяжеловесом из России

Видео: огромные гонорары в боксе.