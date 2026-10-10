Давид Суров рассказал, почему ест на завтрак 15 яиц

Чемпион мира – 2025, чемпион Европы — 2026 по боксу россиянин Давид Суров признался, что каждый раз на завтрак съедает по 15 яиц.

«Потихоньку, потихоньку пришёл к этому. Я выкладываюсь на тренировках, иногда ещё дорабатываю. Трачу огромное количество калорий. И это нужно добирать. Получается делать это только с едой. Ну иногда коктейли пью. Сладкое не особенно люблю. Приходится обычной едой добирать. А так бы мог просто три-четыре шоколадки съесть и всё. Я так пробовал. Мне, если честно, это не особенно нравится. Нравится диета Майкла Фелпса. Больше фаст-фуда, мучного», — сказал Суров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Видео: огромные гонорары в боксе.