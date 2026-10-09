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«Я бы на 100% поставил на Иэна». Масвидаль рассказал, как Гэрри может победить Махачева

«Я бы на 100% поставил на Иэна». Масвидаль рассказал, как Гэрри может победить Махачева
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Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль оценил поведение ирландца Иэна Гэрри в бою с чемпионом организации в полусредней категории (до 77,1 кг) россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 330 в Филадельфии. Гэрри подвергся жёсткой критике из-за того, что после каждого раунда проявлял уважение к Махачеву, в частности, обнимая его.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев (W) — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Иэн Гэрри

Масвидаль считает, что Гэрри просто был очень рад разделить октагон с Махачевым и не выходил на бой с настроем на победу.

«Когда ты находишься там, у тебя должен быть настрой охотника, а у Иэна в тот вечер его не было. Если бы они встретились в кикбоксинге, я бы на 100% поставил на Иэна. Просто сложилось впечатление, что в тот вечер он был счастлив уже от одного того, что оказался в клетке с Исламом», — приводит слова Масвидаля Home of Fight на своей странице в соцсети X.

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