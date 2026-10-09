Шон Стрикленд: не буду ни с кем драться и ничего подписывать, пока во всём не разберусь

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд сделал заявление на фоне резонанса вокруг его критики промоушена Даны Уайта.

«Я не буду ни с кем драться и ничего подписывать, пока не разберусь с этим. Надеюсь, мы скоро во всём разберёмся. Спасибо за поддержку, она мне очень помогает!» — написал Стрикленд на своей странице в соцсети X.

Под постом Шона один из пользователей спросил его: «Почему ты подписал контракт, если оплата была слишком низкой?»

«В UFC всё работает не так...» — ответил ему Стрикленд.

Ранее Стрикленд публично выразил недовольство своим положением в организации и, в частности, заявил, что хотел бы перейти в бокс ради более крупных гонораров.