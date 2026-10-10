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UFC Fight Night 290: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC Fight Night 290: прямой эфир, как и где смотреть онлайн трансляцию
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В ночь на 11 октября в Лас-Вегасе, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 290, в главном событии которого пройдёт противостояние между американцем Бренданом Алленом (четвёртый номер рейтинга) и британцем Кристианом Лероем Данканом (10-й номер рейтинга). Бойцы выступают в среднем весе (до 83,9 кг), чемпионом которого является американец Шон Стрикленд.

UFC 2026. UFC Fight Night 290, Лас-Вегас, США
Брендан Аллен — Кристиан Лерой Данкан
11 октября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Брендан Аллен
Не началось
Кристиан Лерой Данкан

Турнир будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Трансляция на «Матч! Боец» начнётся в 00:00 мск, на «Матч ТВ» в 1:00 мск.

Отметим, что в карде турнира выступит россиянка Дарья Железнякова. Ей предстоит подра