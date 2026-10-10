UFC Fight Night 290: прямой эфир, как и где смотреть онлайн трансляцию

В ночь на 11 октября в Лас-Вегасе, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 290, в главном событии которого пройдёт противостояние между американцем Бренданом Алленом (четвёртый номер рейтинга) и британцем Кристианом Лероем Данканом (10-й номер рейтинга). Бойцы выступают в среднем весе (до 83,9 кг), чемпионом которого является американец Шон Стрикленд.

Турнир будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Трансляция на «Матч! Боец» начнётся в 00:00 мск, на «Матч ТВ» в 1:00 мск.

Отметим, что в карде турнира выступит россиянка Дарья Железнякова. Ей предстоит подра