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Элис Перейра – Дарья Железнякова: во сколько начало боя, где смотреть в прямом эфире

Элис Перейра — Дарья Железнякова: во сколько начало боя, где смотреть в прямом эфире
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В ночь на 11 октября в Лас-Вегасе, США, российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова подерётся с бразильянкой Элис Перейрой в рамках предварительного карда турнира UFC Fight Night 290. Бой россиянки ориентировочно начнётся в 00:25 мск.

UFC 2026. UFC Fight Night 290, Лас-Вегас, США
Элис Перейра = Дарья Железнякова
11 октября 2026, воскресенье. 00:25 МСК
Элис Перейра
Не началось
Дарья Железнякова

Данный бой будет доступен для просмотра в прямом эфире на телеканале «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

На счету Железняковой 10 побед и три поражения в профессиональной карьере. 5 из 10 побед россиянка одержала досрочно. Она дебютировала в ММА в июле 2019 года и является чемпионкой России по кикбоксингу 2014, 2018 и 2019 годов. В UFC Железнякова провела четыре боя, одержав две победы и потерпев два поражения.

Перейра одержала в UFC одну победу и потерпела одно поражение. Для бразильянки этот бой станет третьим в сильнейшей лиг