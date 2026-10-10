В Сети появились свежие фотографии Илии Топурии
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях испано-грузин Илия Топурия появился на снимках бренда спортивной одежды Montirex.
«От офиса до тренировок — обстановка меняется, но его стиль работы остаётся неизменно уникальным. Коллекция Илии Топурии x Montirex», — говорится в посте бренда.
Фото: Montirex
Фото: Montirex
Фото: Montirex
Отметим, что Топурия после поражения от американца Джастина Гейджи в главном событии турнира UFC White House — Freedom 250 перестал активно публиковать собственные фотографии. После боя сообщалось о переломах обеих глазниц и носа Илии. На первых фотографиях бойца после боя были заметны изменения в его внешности.
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Видео: яркие победы Илии Топурии.