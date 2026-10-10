Волкановски: меня не волнуют наследие и пояса. Я хочу быть успешным для своей семьи

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски рассказал, каких принципов придерживается в разрезе своего спортивного наследия.

«У меня есть семья дома, ради которой я должен побеждать. Мне нужно быть успешным для своей семьи. Меня не волнуют наследие, пояса или всё такое. Я просто хочу быть успешным для своей семьи, а лучший способ добиться этого — продолжать побеждать», — приводит слова Волкановски Red Corner MMA на своей странице в соцсети X.

Волкановски проведёт предстоящий бой с непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянином Мовсаром Евлоевым. Их противостояние состоится на турнире UFC 333 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ.