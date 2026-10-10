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Волкановски: меня не волнуют наследие и пояса. Я хочу быть успешным для своей семьи

Волкановски: меня не волнуют наследие и пояса. Я хочу быть успешным для своей семьи
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Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски рассказал, каких принципов придерживается в разрезе своего спортивного наследия.

«У меня есть семья дома, ради которой я должен побеждать. Мне нужно быть успешным для своей семьи. Меня не волнуют наследие, пояса или всё такое. Я просто хочу быть успешным для своей семьи, а лучший способ добиться этого — продолжать побеждать», — приводит слова Волкановски Red Corner MMA на своей странице в соцсети X.

Волкановски проведёт предстоящий бой с непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянином Мовсаром Евлоевым. Их противостояние состоится на турнире UFC 333 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев
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