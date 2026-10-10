Андрей Орловский дал прогноз на бой Брендан Аллен — Кристиан Лерой Данкан

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский поделился мнением насчёт предстоящего поединка между американцем Бренданом Алленом и англичанином Кристианом Лероем Данканом, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 290.

«У Данкана стойка лучше, чем у противника из США, который, кстати, тренируется недалеко от American Top Team. Страйкинг Данкана лучше, выносливость, по идее, тоже. Я вижу только один вариант, при котором англичанин может проиграть, — если Аллен каким-то образом переведёт его в партер. И попробует сделать удушающий или болевой приём. Но это очень маловероятно. Данкан будет держать его на ди