«Не знал, что потеря ауры так сильно влияет на IQ». Хокит ответил на замечание Перейры

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит отреагировал на критичное замечание экс-чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры, который ранее задался вопросом, почему главным событием турнира UFC 334 является не бой за титул UFC в женском легчайшем весе между Кайлой Харрисон и Амандой Нуньес.

«Не знал, что потеря ауры настолько сильно влияет на IQ. Ты даже пояса BMF не стоишь. Они предпочли маленького любителя нюхать промежности колдуну, растерявшему всю свою ауру. Надеюсь, Сергей не прикончит тебя так же, как он прикончил твоего бразильского товарища по команде, которого использовал в качестве боксёрской груши», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

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