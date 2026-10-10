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UFC Fight Night 290: полный кард участников, список бойцов

UFC Fight Night 290: полный кард участников, список бойцов
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В ночь на 11 октября мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 290, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с с полным кардом участников грядущего ивента.

Главный бой вечера, средний вес: Брендан Аллен vs Кристиан Лерой Данкан.
Лёгкий вес: Матеус Камило vs Джей Херберт.

Женский минимальный вес: Лупита Годинес vs Кетлен Соуза.
Полулёгкий вес: Андре Фили vs Кай Камака.

Легчайший вес: Малкольм Уэллмейкер vs Отари Танзилови.
Полутяжёлый вес: Джулиус Уокер vs Джеральд Миршерт.

Лёгкий вес: Франсиско Прадо vs Исмаэль Бонфим.
Полусредний вес: Нико Прайс vs Леон Шахбазян.

Полутяжёлый вес: Фелипе Франко vs Брендсон Рибейро.
Тяжёлый вес: Аллен Фрай vs Ричард Харрис.

Женский легчайший вес: Элис Перейра vs Дарья Железнякова.
Женский наилегчайший вес: Эрнеста Карецкайте vs Мелисса Гатто.

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