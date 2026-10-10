UFC Fight Night 290: полный кард участников, список бойцов

В ночь на 11 октября мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 290, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с с полным кардом участников грядущего ивента.
Главный бой вечера, средний вес: Брендан Аллен vs Кристиан Лерой Данкан.
Лёгкий вес: Матеус Камило vs Джей Херберт.
Женский минимальный вес: Лупита Годинес vs Кетлен Соуза.
Полулёгкий вес: Андре Фили vs Кай Камака.
Легчайший вес: Малкольм Уэллмейкер vs Отари Танзилови.
Полутяжёлый вес: Джулиус Уокер vs Джеральд Миршерт.
Лёгкий вес: Франсиско Прадо vs Исмаэль Бонфим.
Полусредний вес: Нико Прайс vs Леон Шахбазян.
Полутяжёлый вес: Фелипе Франко vs Брендсон Рибейро.
Тяжёлый вес: Аллен Фрай vs Ричард Харрис.
Женский легчайший вес: Элис Перейра vs Дарья Железнякова.
Женский наилегчайший вес: Эрнеста Карецкайте vs Мелисса Гатто.