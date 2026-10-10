15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Африка 3 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

39-летний Джон Джонс ответил, собирается ли возобновить карьеру в ММА

39-летний Джон Джонс ответил, собирается ли возобновить карьеру в ММА
Комментарии

39-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс не исключил возобновления карьеры в смешанных единоборствах.

«Скорее всего, я больше не буду драться, но на данный момент я всё ещё прохожу допинг-контроль. Держу двери открытыми, ведь никогда не знаешь, что принесёт будущее», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств. Удерживает рекорд, как самый молодой боец, завоевавший титул UFC. На тот момент Джонсу было 23 года.

Материалы по теме
Коронный удар Джона Джонса хотят запретить. Облик-кики и правда настолько опасны?
Коронный удар Джона Джонса хотят запретить. Облик-кики и правда настолько опасны?