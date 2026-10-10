39-летний Джон Джонс ответил, собирается ли возобновить карьеру в ММА

39-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс не исключил возобновления карьеры в смешанных единоборствах.

«Скорее всего, я больше не буду драться, но на данный момент я всё ещё прохожу допинг-контроль. Держу двери открытыми, ведь никогда не знаешь, что принесёт будущее», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств. Удерживает рекорд, как самый молодой боец, завоевавший титул UFC. На тот момент Джонсу было 23 года.