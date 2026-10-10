«Одно из самых больших сожалений». Джон Джонс — о неучастии в турнире UFC в Белом доме

39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс признался, что сожалеет о неучастии в турнире UFC в Белом доме.

«Стипе Миочич считался величайшим тяжеловесом в истории, и мы оба были уже не молодыми, когда я победил его. Я действительно не думаю, что мог бы превзойти это выступление. Хотя был ещё турнир в Белом доме. Это один из немногих турниров, где мне следовало быть в составе участников. Обычно я не жалею о своих решениях, но это одно из моих самых больших сожалений в жизни — не выступить на турнире UFC в Белом доме», — приводит слова Джонса аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.