15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Африка 3 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс ответил, реально ли ненавидит Ковингтона за многократную критику в свой адрес

Джон Джонс ответил, реально ли ненавидит Ковингтона за многократную критику в свой адрес
Комментарии

39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс прояснил своё отношение к экс временному чемпиону UFC в полусреднем весе соотечественнику Колби Ковингтону.

«Поверь мне, дружище, я вовсе не тот человек, который держит это в голове. У меня буквально нет ни одной причины ненавидеть кого-либо. Бог был невероятно добр ко мне. Просто люблю напоминать Колби, что я уже не тот парень, каким был раньше. Даже в самые трудные моменты в жизни я всегда был лучше его. Я всё то, чем он никогда не сможет стать, и знаю, как это убивает его внутри. Ты можешь увидеть это по той страсти, с которой он относится ко мне. Мне всего лишь хочется дать ему ещё больше поводов для ненависти. Вот и всё», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Одно из самых больших сожалений». Джон Джонс — о неучастии в турнире UFC в Белом доме