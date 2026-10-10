Джон Джонс ответил, реально ли ненавидит Ковингтона за многократную критику в свой адрес

39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс прояснил своё отношение к экс временному чемпиону UFC в полусреднем весе соотечественнику Колби Ковингтону.

«Поверь мне, дружище, я вовсе не тот человек, который держит это в голове. У меня буквально нет ни одной причины ненавидеть кого-либо. Бог был невероятно добр ко мне. Просто люблю напоминать Колби, что я уже не тот парень, каким был раньше. Даже в самые трудные моменты в жизни я всегда был лучше его. Я всё то, чем он никогда не сможет стать, и знаю, как это убивает его внутри. Ты можешь увидеть это по той страсти, с которой он относится ко мне. Мне всего лишь хочется дать ему ещё больше поводов для ненависти. Вот и всё», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.