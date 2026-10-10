Непобеждённый Сусуркаев: Пинас испугался выйти против меня

Непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, россиянин Байсангур Сусуркаев (12-0, 9 КО/ТКО) выразил уверенность в том, что представитель Арубы Дамиан Пинас (11-1, 10 КО/ТКО) отказался выйти на коротком уведомлении на бой против него из-за страха.

«Пинас испугался выйти против меня, оправдываясь тем, что недавно уже дрался, хотя я сам дрался дважды за четыре дня. Это действительно уважительная причина? Или он просто испугался, что я быстро с ним разберусь?

Был ещё Донте Джонсон, с которым я должен был драться в ноябре. Из-за травмы мне пришлось перенести бой на декабрь, и я предложил ему встретиться тогда. Но он выбрал лёгкий путь. Он выбрал соперника с рекордом 3–3 в UFC — человека, которого мог победить, особо не напрягаясь. Потому что мы все знаем: бой со мной закончился бы для него катастрофой», — написал Сусуркаев на своей странице в социальной сети.