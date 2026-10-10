Сланов: Сусленков — один из самых недооценённых боксёров России. Он сильнее Кузьмина

Виталий Сланов, являющийся тренером супертяжеловеса Артёма Сусленкова (15-0, 10 KO), объяснил, почему его подопечный добьётся победы над соотечественником Сергеем Кузьминым (19-3, КО 14). Их противостояние состоится 16 октября в Грозном.

«Артём хорошо готов к бою, проходим заключительный этап подготовки. Повторюсь, всё хорошо. Спарринговая работа закончилась, сейчас вовсю идёт подводка к поединку. Кузьмин — это точно не проходной соперник. У него большой опыт, включая бои в США. Да, в последнее время он редко боксирует. Да, он последний бой проиграл. Раз на раз не приходится, поэтому расслабляться нельзя. Но Артём выиграет в этом поединке, потому что он попросту сильнее. Вообще Артём представляет из себя одного из самых недооценённых боксёров России. Думаю, он бы побил многих лидеров мирового бокса», — приводит слова Сланова пресс-служба Федерации бокса России.