Волкановски: мне почти жаль Евлоева. Он заслужил подраться за титул UFC ещё раньше

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски согласился с мнением, что непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянин Мовсар Евлоев ещё раньше должен был драться за пояс UFC.

«Многим не нравится его стиль. Именно поэтому [из-за отсутствия финишей] ему пришлось пройти долгий путь к титулу. Вероятно, он заслужил этот шанс ещё раньше.

Мне почти жаль этого парня. Но, опять же, Мовсар выбрал долгий путь. Я довольно лояльный чемпион. Если он этого заслуживает, давайте сделаем это. И Евлоев этого заслуживает, поэтому я рад, что это произойдёт», — приводит слова Волкановски портал Fox Sports Australia.