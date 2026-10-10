Непобеждённый Сусуркаев проведёт следующий бой на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе — инсайдер

Непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, россиянин Байсангур Сусуркаев (12-0, 9 КО/ТКО) проведёт следующий поединок против 31-летнего представителя Бразилии Райана Гандры (11-1, 8 КО/ТКО) на турнире UFC 335, который пройдёт 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает авторитетный инсайдер под ником @realkevink на своей странице в социальной сети Х.

Байсангуру Сусуркаеву 25 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. В августе 2025 года он одержал победу на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS), после чего подписал контракт с UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы.