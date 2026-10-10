Джон Джонс заявил, что Хокит победит Сириля Гана

39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс отдал предпочтение непобеждённому соотечественнику Джошу Хокиту в поединке с новоиспечённым чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится на турнире UFC 334 в Нью-Йорке.

«Джош сейчас выглядит подтянутым и в хорошей форме. Его тренирует лучший специалист в мире. Я всегда поддерживал борцов. Между нами были некоторые разногласия, поэтому ситуация немного неловкая. Я болею за всех ребят, но соврал бы, если бы сказал, что чем больше людей побеждает Сириля Гана, тем более впечатляющей будет выглядеть моя победа над ним. Мой прогноз таков: Хокит может победить», — приводит слова Джонса аккаунт FightLuck в социальной сети Х.