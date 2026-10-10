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Дэвид Бенавидес оставил титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе

Дэвид Бенавидес оставил титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе
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Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что непобеждённый действующий обладатель поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) отказался от титула чемпиона WBC в полутяжёлом весе.

«Всемирный боксёрский совет настоящим подтверждает поединок за титул чемпиона мира WBC в первом тяжёлом весе между [временным] чемпионом Михалом Цеслаком и претендентом Дэвидом Бенавидесом. Дэвид уведомил WBC, что продолжит карьеру в первом тяжёлом весе, однако он оставляет за собой право претендовать на титул чемпиона WBC в полутяжёлом весе», — приводит слова Сулеймана журнал The Ring.

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