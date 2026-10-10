15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Африка 3 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Непобеждённый Бенавидес заявил о желании подняться в тяжёлый вес ради боя с Усиком

Непобеждённый Бенавидес заявил о желании подняться в тяжёлый вес ради боя с Усиком
Комментарии

Непобеждённый действующий обладатель поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) рассказал, что намерен подняться в супертяжёлый вес в будущем.

«Тяжёлый дивизион — это категория, за которой я тоже определённо слежу. Но сейчас передо мной есть два больших боя в крузервейте. Есть Джей Опетайя, а затем, как мне кажется, Бетербиев поднимется в первый тяжёлый вес.

А после этого я определённо хотел бы провести поединок с Усиком. И ещё видел, как Цыганский король упоминал меня. Так что прямо сейчас я здесь только для того, чтобы испытывать себя и пытаться стать великим. Поэтому если мы сможем организовать бой с Усиком и Тайсоном Фьюри, то я готов», — приводит слова Бенавидеса портал Bad Left Hook.

Матери