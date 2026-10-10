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Суров: разобрал бы Хрговича. С должной подготовкой, думаю, не составило бы труда

Суров: разобрал бы Хрговича. С должной подготовкой, думаю, не составило бы труда
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21-летний победитель чемпионата мира — 2025 по боксу в супертяжёлом весе россиянин Давид Суров выразил уверенность в том, что смог бы победить действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе хорвата Филипа Хрговича.

«Я бы смог распределить силы на 12 раундов и разобрал бы Хрговича. С должной подготовкой, думаю, не составило бы труда мне это сделать», — сказал Давид Суров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Филип имеет в своём профессиональном рекорде 21 победу (16 были одержаны нокаутом) и одно поражение. В качестве профи Хргович дебютировал в 2017 году.

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